Midyat Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı için açık hava sinema etkinliği düzenledi
Midyat Belediyesi, Gölcük Mahallesinde düzenlediği açık hava sinema etkinliğinde vatandaşlara 'Çanakkale Yolun Sonu' adlı filmi izletti. Etkinliğe Belediye Başkanı Veysi Şahin'in yanı sıra Başkan Vekili Mehmet Sait Baş, Başkan Yardımcısı Ali Alptekin ve birçok vatandaş katıldı.
Midyat Belediyesince 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla açık hava sinema etkinliği düzenlendi.
Midyat Belediyesince Gölcük Mahallesinde düzenlenen açık hava sinema etkinliğine katılan vatandaşlar, "Çanakkale Yolun Sonu" adlı filmi izledi.
Kurulan ekranda filmi izleyen vatandaşlar, etkinlik için Belediye Başkanı Veysi Şahin'e teşekkür etti.
Etkinliğe, Belediye Başkan Vekili Mehmet Sait Baş, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: AA / Selahattin Erol - Eğitim