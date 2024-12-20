MHP'li Yıldırım'dan yurt dışına giden gençlere tepki: Giden gider

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2021-2023 yıllarına ilişkin verileri, ülkede eğitim almış bireylerin yurt dışına göç oranlarında ciddi bir artış olduğunu ortaya koydu. Araştırmalar, özellikle Türkiye'nin en iyi liselerinden mezun olan öğrencilerin ülkeyi terk ettiğini gösteriyor.

"GİDEN GİDER"

Mhp Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım ise yurt dışına giden gençlere yönelik eleştirilerde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) devam eden bütçe görüşmelerinde söz alan Yıldırım, beyin göçü konusuna değinerek, "Bu ülkenin insanı, vatanını terk etmemiştir. Giden gider." dedi.

Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Efendim, 'beyin göçü var, insanımız dışarı gidiyor' diyorlar. Ancak KAAN yere indiğinde mühendislerimiz gözyaşlarını tutamadı. Bu projeyi para için yapmadılar. Bu ülkenin insanı, vatanını terk etmemiştir. Giden gider."