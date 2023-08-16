Meslek Lisesi Öğretmeni Atık Malzemelerden Yürüteç Yaptı

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki meslek lisesinde görev yapan Tuğrul Akdemir, bedensel engeli bulunan bir kız çocuğu için talep edilen yürüteci atık malzemelerden yaptı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki meslek lisesinde görev yapan Tuğrul Akdemir, bedensel engeli bulunan bir kız çocuğu için talep edilen yürüteci atık malzemelerden yaptı.

Proje alanında başarılı çalışmalar yapan Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çalışan Metal Teknolojileri Alanı öğretmenlerinden Tuğrul Akdemir, Karabük'e 625 km uzaklıkta bulunan Giresun'da yaşayan 4 yaşındaki bedensel engelli kız çocuğu için plastik ve demir parçalarının yer aldığı atık malzemelerden yürüteç yaptı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Tuğrul Akdemir, okulun teknik altyapısının kuvvetli olmasından dolayı bazı taleplerin kendilerine ulaştığını belirtti.

"4 yaşında bir kız çocuğumuz fizik tedavi gördüğünü fakat evde de bu tedavi devam etmesi gerektiğiyle ilgili bir bilgi geldi" diyen Akdemir, "Belden aşağısı tutmuyor. Yürüme egzersizi yapması gerekiyor. Biz bunu düşündük. 15-20 günde tasarladık. Ellimizdeki imkanlarla nasıl yapabiliriz diye. Bilgisayarda çizimlerimizi tasarımlarımızı yaptık. Daha sonra sanayiyi ve hurdacıları dolaştık. Lazım olan malzemelerimizi toparladık. Onunla ilgili yürüme egzersizi yapabileceği standart bir düzeye getirip ürünümüzü ürettik. Kendisine teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yurt dışındaki ürünlerin fiyatının bin Avro'yu bulduğunu ifade eden Akdemir, yürüme aracını 600 liraya mal ettiklerini ifade etti.

600 lirayı meslektaşlarının yardımıyla topladıklarını aktaran Akyurt, kullandıkları malzemelerin dayanıklı ve kaliteli olduğunu söyledi.

Akdemir, "Bunda işte belli bir yükü kaldıracak tekerleklerinin olması gerekiyor. Fren sisteminin olması gerekiyor. Çünkü gideceği yerde ister istemez eğim yerleri olabilir. Ona göre malzemelerimizi bulduk. Güvenlik açısından problem çıkaracak şeyleri ortadan kaldırdık. Plastik malzemeleri sağlam olsun içinde demir olan malzemelerden seçtik. Bunları düzgün bir şekilde halde sıkabilecek şekilde hani herhangi bir teknik malzeme gerek kalmadan sıkabilsin diye o teçhizata getirdik. Onları birleştirdik" diye konuştu.

Hem taşınması hem de evde kullanımının rahat olması için standartını küçük tutmaya çalıştığını söyleyen Akdemir, aracı en kısa sürede Giresun'daki sahibine göndereceklerini kaydetti. - KARABÜK