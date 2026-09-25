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Mersin Mut'ta okul güvenliği toplantısı Kaymakam Çelikkol başkanlığında yapıldı

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Mersin Mut'ta okul güvenliği toplantısı Kaymakam Çelikkol başkanlığında yapıldı
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Mersin Mut'ta, Kaymakam Osman Çelikkol başkanlığında okul güvenliği ve koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda öğrencilerin güvenli ulaşımı, servis denetimleri ve okul çevresi tedbirleri ele alınarak kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi değerlendirildi.

Mersin'in Mut ilçesinde okul güvenliği ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Mut Kaymakamı Osman Çelikkol başkanlığında, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde toplantı düzenlendi. Toplantıya İlçe Kaymakamı Osman Çelikkol, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Meşe, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Kabakcılar, ilçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek katıldı.Toplantıda, okulların giriş ve çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluğun etkin şekilde yönetilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmaları ve okul çıkışlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için alınabilecek tedbirler ele alındı. Okul servis araçlarının denetimleri ile okul çevrelerinde uygulanan güvenlik tedbirlerinin de görüşüldüğü toplantıda, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda, eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Kaymakam Osman Çelikkol, öğrencilerin güvenli ve huzurlu ortamda eğitim almalarının öncelikleri arasında olduğunu belirterek, okul güvenliğine yönelik çalışmaların ilgili kurumların iş birliği ve koordinasyonuyla etkin şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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