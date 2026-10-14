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Mersin'de il ve ilçe milli eğitim yöneticileri pansiyonları eş zamanlı ziyaret etti

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Mersin'de il ve ilçe milli eğitim yöneticileri pansiyonları eş zamanlı ziyaret etti
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Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Yenişehir Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi pansiyonunu ziyaret etti. Mersin genelindeki tüm okul pansiyonlarında eş zamanlı ziyaretler yapıldı. Yöneticiler fiziki durum ve öğrenci taleplerini inceledi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Yenişehir Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi pansiyonunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Mersin genelindeki tüm okul pansiyonlarında da il ve ilçe milli eğitim yöneticilerinin katılımıyla eş zamanlı ziyaretler gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, pansiyon yaşamını yerinde incelemek, talep ve önerilerini dinlemek amacıyla gerçekleştirdiği ziyarette öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin eğitim hayatlarının yanı sıra barınma ve sosyal imkanlarının da büyük önem taşıdığını belirten Özdemirci, pansiyonların öğrenciler için ikinci bir yuva olduğunu ifade etti.

"Pansiyonlarımız ikinci bir yuva"

Öğrencilerin en iyi imkanlara sahip olması için çalıştıklarını kaydeden Özdemirci, "Amacımız, evlerinden uzak olan evlatlarımıza aile sıcaklığını hissettirmek ve onlara en iyi imkanları sunmaktır. Pansiyonlarımız sadece barınılan bir yer değil, dostlukların pekiştiği, geleceğe güvenle hazırlandığımız ikinci bir yuvadır. Gençlerimizin başarısı ve mutluluğu için her zaman yanlarındayız" dedi.

Pansiyonların fiziki şartları incelendi

Mersin genelindeki tüm okul pansiyonlarında eş zamanlı gerçekleştirilen ziyaretlerde il ve ilçe milli eğitim yöneticileri, pansiyonların fiziki durumunu, yemekhaneleri ve etüt salonlarını inceledi. Öğrencilerin ders çalışma ortamları ve sosyal alanları da yerinde gözlemlenirken öğrencilerle yapılan görüşmelerde talep, ihtiyaç ve öneriler dinlendi.

Ziyaretlerin öğrencilerin moral ve motivasyonuna katkı sağladığı belirtilirken program, iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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