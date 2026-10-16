Mersin Anamur'da 4-6 yaş çocuklar için Bed-i Besmele merasimi düzenlendi

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Mersin'in Anamur ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar için Bed-i Besmele merasimleri düzenlendi. Amin alayları, ilahiler ve dualar eşliğinde gerçekleştirilen programlarda minik öğrenciler, Kur'an-ı Kerim öğrenme yolculuğuna ilk adımlarını attı.

Anamur Akdeniz Camii Müberra Mert Kur'an Kursu öğrencilerinin katıldığı merasimde çocuklar, kortej halinde yürüyerek programa katıldı. Dronla da görüntülenen yürüyüşte mahalle sakinleri ve esnaflar, çocuklara harçlık ve balon dağıtarak sevinçlerine ortak oldu. Akdeniz Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yılmaz ve Rasim Öğür de öğrencilere harçlık verdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda tekbirler ve salavatlar eşliğinde dualar edildi. Minik öğrenciler ilahiler seslendirip kısa sureler okurken aileler de çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Müftü Fidan'dan manevi eğitim vurgusu

Kur'an kursu öğreticileri Meryem Sağır, Nurgül Kamlı ve Besra Çağan'ın rehberliğinde düzenlenen programa Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Şube Müdürü İshak Kacır, Gençlik Koordinatörü İbrahim Sağır, Din Hizmetleri Uzmanı Fatma Fidan ve Akdeniz Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yılmaz katıldı.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, 4-6 yaş Kur'an kurslarında Kur'an eğitiminin yanı sıra değerler eğitiminin de önem taşıdığını belirtti. Çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesinin gelecekteki yaşamlarına katkı sağlayacağını ifade eden Fidan, küçük yaşlarda verilen eğitimin önemine dikkat çekti.

Osmanlı'dan günümüze uzanan Bed-i Besmele geleneğiyle çocukların Kur'an-ı Kerim öğrenme yolculuğuna anlamlı bir başlangıç yapması amaçlandı.

Merasim sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler ve belgeler verildi. Pasta kesilen programda katılımcılara yoğurtlu darı keşkeği ve meyve suyu ikram edildi. Toplu hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından program, tekbirler ve salavatlar eşliğinde sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı