Haberler

Mersin Anamur'da 4-6 yaş çocuklar için Bed-i Besmele merasimi düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Anamur'da 4-6 yaş çocuklar için Bed-i Besmele merasimi düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için Bed-i Besmele merasimleri düzenlendi. İlahiler ve dualar eşliğindeki programda minik öğrenciler Kur'an öğrenme yolculuğuna ilk adımını attı; mahalle sakinleri ve esnaf çocuklara harçlık ve balon dağıttı.

Mersin'in Anamur ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar için Bed-i Besmele merasimleri düzenlendi. Amin alayları, ilahiler ve dualar eşliğinde gerçekleştirilen programlarda minik öğrenciler, Kur'an-ı Kerim öğrenme yolculuğuna ilk adımlarını attı.

Anamur Akdeniz Camii Müberra Mert Kur'an Kursu öğrencilerinin katıldığı merasimde çocuklar, kortej halinde yürüyerek programa katıldı. Dronla da görüntülenen yürüyüşte mahalle sakinleri ve esnaflar, çocuklara harçlık ve balon dağıtarak sevinçlerine ortak oldu. Akdeniz Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yılmaz ve Rasim Öğür de öğrencilere harçlık verdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda tekbirler ve salavatlar eşliğinde dualar edildi. Minik öğrenciler ilahiler seslendirip kısa sureler okurken aileler de çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Müftü Fidan'dan manevi eğitim vurgusu

Kur'an kursu öğreticileri Meryem Sağır, Nurgül Kamlı ve Besra Çağan'ın rehberliğinde düzenlenen programa Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Şube Müdürü İshak Kacır, Gençlik Koordinatörü İbrahim Sağır, Din Hizmetleri Uzmanı Fatma Fidan ve Akdeniz Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yılmaz katıldı.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, 4-6 yaş Kur'an kurslarında Kur'an eğitiminin yanı sıra değerler eğitiminin de önem taşıdığını belirtti. Çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesinin gelecekteki yaşamlarına katkı sağlayacağını ifade eden Fidan, küçük yaşlarda verilen eğitimin önemine dikkat çekti.

Osmanlı'dan günümüze uzanan Bed-i Besmele geleneğiyle çocukların Kur'an-ı Kerim öğrenme yolculuğuna anlamlı bir başlangıç yapması amaçlandı.

Merasim sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler ve belgeler verildi. Pasta kesilen programda katılımcılara yoğurtlu darı keşkeği ve meyve suyu ikram edildi. Toplu hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından program, tekbirler ve salavatlar eşliğinde sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
Sen ne yaptın Iheanacho! Metin Oktay'ın 64 yıllık rekorunu kırdı

Türk futbolunda 64 yıl sonra bir ilk! Bunu kimse başaramamıştı
Şarkıcı Soner Olgun hayatını kaybetti

Ünlü sanatçıdan acı haber
Kadıköy Boğası, 1 milyon liralık hayalini İbrahim Tatlıses'e anlattı

Görüntü bomba! Milyonluk hayalini Tatlıses'e anlattı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak

Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Hepsi zorla orduya alınacak
CHP'de 48 isim ihraç edildi! İçlerinde partinin ağır topları da var

CHP'de deprem gibi ihraçlar! 48 kişi içinde bomba isimler var
Ocağa yemek koyup uyuyakaldı, kendisini kurtaran ekiplere 'Borcum ne kadar?' diye sordu

Yaptığı ayrı, kurtarıldıktan sonra sorduğu ayrı 'pes' dedirtti
ABD'de ilkokula silahlı saldırı! 3 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti

Haberi alan veliler okulun önüne koştu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Drake Bell’den sağlık sigortası isyanı: Sakın oyuncu olmayın

Bir dönemin çocuk yıldızıydı: Sakın oyuncu olmayın
Milyonları ilgilendiren 2027 bütçesi açıklandı! İşte dikkat çeken rakamlar

Milyonları ilgilendiren 2027 bütçesi açıklandı
9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu

9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu