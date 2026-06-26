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Menteşe'de eğitimde yeni dönem planları görüşüldü

Menteşe'de eğitimde yeni dönem planları görüşüldü
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Muğla Menteşe'de 2025-2026 eğitim-öğretim yılı dönem sonu okul ve kurum müdürleri toplantısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Keleş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda akademik başarı, okul güvenliği, rehberlik hizmetleri, LGS-YKS süreçleri ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli gibi konular ele alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Dönemi Sonu Okul ve Kurum Müdürleri Toplantısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Keleş başkanlığında geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren okul ve kurum müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, geride bırakılan eğitim-öğretim yılının kapsamlı bir değerlendirmesi yapılırken, önümüzdeki dönemin yol haritası da belirlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Keleş'in başkanlık ettiği toplantıda, eğitim-öğretim yılı boyunca yürütülen akademik, sosyal ve kültürel çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı. Toplantının ana gündem maddelerini; akademik başarının artırılması, okul güvenliği önlemleri, rehberlik hizmetlerinin etkinliği, öğrenci kayıt ve nakil işlemleri oluşturdu.

Ayrıca, öğrencilerin geleceğini yakından ilgilendiren LGS ve YKS süreçleri ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın vizyon projelerinden olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulamaları, yürütülen yerel ve ulusal projeler ile personel işlemleri titizlikle değerlendirildi.

Toplantıda, geride bırakılan dönemin muhasebesinin yanı sıra önümüzdeki 2026-2027 eğitim-öğretim yılına yönelik planlama ve hazırlık süreçleri de masaya yatırıldı. İlçedeki eğitim hizmetlerinin niteliğini ve kalitesini daha da yukarılara taşımak amacıyla okul idarecileriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, yeni eğitim döneminde yürütülecek çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi temennisiyle sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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