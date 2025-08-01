"Vakıf Üniversitesi" niteliğinin gereklerinden taviz vermeden yeni yerleşkesinde program çeşitliliğini ve öğrenci sayısını makul ölçülerde artırarak medeniyetimizin kadim değerlerinden hareketle geliştirdiği kurumsal ilkeleri doğrultusunda ülkemiz, bölgemiz ve insanlığın toplumsal gelişimine yön veren, akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlerimizle daha iyi bir geleceğin şekillenmesine katkı sunan öncü, aranır ve örnek bir üniversite olma yönünde kararlılıkla ilerlemektedir.

Üniversitemiz uluslararası yeterlikte bir öğrenme, düşünme ve araştırma ortamı inşa ederek ülkemizin ve insanlığın temel sorunlarına duyarlı ve çözüm odaklı, etik değerlere bağlı, gelişime açık, mesleki ve toplumsal sorumluluk bilinci yüksek ve araştırma yönelimli insanlar yetiştirmeyi hedeflemekte, kapılarını ülkemiz gençlerinin yanı sıra yurt dışından gelecek öğrencilere de açmaktadır.

Seçkin Akademik Kadro

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında seçkin ve alanında söz sahibi akademisyenlerimiz ders vermektedir.

Medeniyetimizin İhyası ve Geleceğin İnşası İçin İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Akademik Gelişim ve Destek Programları

Üniversitemiz, öğrencilerimizin akademik gelişimleri yanında, kişisel gelişimlerine de katkı sağlamak amacıyla Öğrenci Danışmanlık Sistemi kapsamında "Bireysel Danışmanlık", "Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik", "Akademik Destek Programı ve Danışmanlığı" ve "Akademik Gelişim Programı ve Danışmanlığı" programlarını uygulamaktadır.

Çift Anadal ve Yandal Programları

Üniversitemizde gerek fakülte içi, gerekse farklı fakültelerdeki bölüm ve programlar arası çift anadal ve yandal imkânları mevcuttur. Ayrıca ders programlarımızda öğrencilerimizin farklı bölümlerde açılan dersleri alabilmelerine imkân sağlayan "serbest seçmeli" dersler bulunmaktadır.

Medeniyetimizin İhyası ve Geleceğin İnşası İçin İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Uluslararası Eğitim Ortamı

63 farklı ülkeden gelen uluslararası öğrencilerle birlikte çok dilli, çok kültürlü bir kampüs deneyimi sunuyoruz. Erasmus+ ve ikili anlaşmalar sayesinde, öğrenciler Avrupa ve Ortadoğu'da eğitim alma fırsatı yakalıyor. Ürdün'ün seçkin üniversitelerindeki yaz okulu gibi özel programlarla dil öğrenimi teoriyle sınırlı kalmıyor; bizzat yerinde yaşanıyor.

Burslar

Üniversitemizde öğrencilerimiz burslu, indirimli ve ücretli olarak öğrenim görmektedir. Öğrencilerimize "öğrenim bursu" yanında merkezî yerleştirmedeki başarı sıralamasına göre değişen miktarlarda nakit burslar, hazırlık sınıfında ücretsiz ders kitapları ve öğrenci yurtlarında kontenjan dâhilinde belli oranlarda indirimli konaklama imkânları sağlanmaktadır.

Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitemizde lisans programlarına bağlı olarak Zorunlu İngilizce ve Arapça Hazırlık sınıfları bulunmaktadır. Ayrıca yurt dışı öğrencilerimize Türkçe Hazırlık Sınıfı Programı uygulanmaktadır. Öte yandan "Akademik Gelişim Programı" kapsamında öğrencilerimize akademik alanda ihtiyaç duyacakları Arapça, Farsça, Fransızca gibi dilleri de öğrenebilme imkânı sunulmaktadır.

Yerleşkemiz

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Elmalıkent Yerleşkesi, 15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri, TEM ve E-5 ile diğer bağlantı yollarına çok yakın; Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy gibi merkezlere ise tek araçla ulaşılabilecek bir konumda bulunmaktadır. Yerleşkemizdeki derslikler, özel tasarımlı amfiler, laboratuvarlar ve çeşitli uygulama alanları, konferans salonları, sanat atölyeleri, yemekhaneler, kantinler, spor salonları, yürüyüş yolları ve doğayla iç içe özgün peyzaj alanları misyonuna en elverişli olacak şekilde planlanmıştır.

Üniversite Kütüphanesi

Üniversite yerleşkesinde bulunan kütüphanemiz; 10.560 m² kapalı alana ve 1.500 kişi oturma kapasitesine sahiptir. 8 grup çalışma odası, sesli ve sessiz çalışma alanları, 2 adet konferans salonu ile kütüphanemiz, üniversitemiz eğitim öğretim ve araştırma geliştirme faaliyetlerini yaklaşık 145.000 cilt basılı kitap, 245.000 elektronik kitap (e-kitap) ve 1.219 adet dergiye ait 23.232 cilt/sayı dergi ile desteklemek üzere üst düzey bir hizmet sunmaktadır.

Nitekim Yükseköğretim Kurulunun yayımladığı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporlarında üniversitemiz öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı en yüksek üniversiteler arasında olduğu görülmektedir.

Akademik, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde renkli bir sosyal ve kültürel yaşam öğrencileri bekliyor. Yerleşkede akademik etkinliklerle sosyal ve kültürel hayat birlikte akıyor. Akademik etkinlikler öğrencilere çalışma alanlarında derinleşme imkânı sunarken sosyal ve kültürel etkinlikler de çok yönlü, girişimci ve organizasyon becerilerine sahip bireyler olarak hayata atılmalarına imkân tanıyor.

Üniversitemizde onlarca aktif öğrenci kulübüyle bilimden sanata, çevreden spora yıl içinde yüzlerce etkinlik düzenleniyor.

Yeni Öğrencilerimizi Bekliyoruz

Kıymetli öğrencilerimiz, her yıl %98'in üzerindeki doluluk oranımızla, seçkin ve alanında söz sahibi akademisyenlerimizin öncülüğünde 6 fakültede (Edebiyat, Eğitim, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri) 23 lisans programı, Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulunda 2 ön lisans programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 30 tezli/tezsiz yüksek lisans ve 6 doktora programıyla sizleri geleceğe hazırlıyoruz.

Her yıl tazelenen heyecanımızla yeni öğrencilerimizi bekliyoruz.

Burada, senin için bir gelecek var…

Vakıf Üniversitesi https://www.29mayis.edu.tr/tr/

Öğrenim bursu https://aday.29mayis.edu.tr/

29 Mayıs Üniversitesi https://www.youtube.com/watch?v=6npjchxJUxg