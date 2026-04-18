MEB, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı saldırıların ardından psikososyal destek çalışmalarını sürdürüyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara düzenlenen silahlı saldırıların ardından, onlarca rehber öğretmen ile psikolojik danışmanın görev aldığı psikososyal destek çalışmalarını sürdürüyor.

MEB tarafından Şanlıurfa'daki Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulunda yaşanan olayların ardından merkez, il ve ilçe düzeyinde koordinasyon sağlanarak psikososyal destek süreçlerinin eş zamanlı olarak yürütülmeye başlandığı belirtildi. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatlarıyla, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar ile daire başkanları ve uzmanlardan oluşan heyet, süreçleri yerinde koordine etmek amacıyla her iki ilde il ve ilçe Krize Müdahale Ekipleri ile kapsamlı planlama toplantıları gerçekleştirerek faaliyetlere başlandığı açıklandı.

Şanlıurfa'da 49 rehber öğretmen görevlendirildi

Şanlıurfa'da yaşanan olayın ardından hızla harekete geçilerek 49 rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın sahada görevlendirildiği duyuruldu. İl genelinde oluşturulan Krize Müdahale Ekibi ile birlikte psikososyal destek hizmetlerinin etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi için önce gerekli planlamaların tamamlanmasının ardından destek süreçlerinin başladığı ifade edildi.

Kahramanmaraş'ta ise 70 rehber öğretmen sahada

Kahramanmaraş'ta ise yaşanan olayın hemen ardından, sahadaki çalışmaların kesintisiz devam etmesi amacıyla okulların tatil olduğu iki günlük süreçte il genelinde 70 rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlendirildiği dile getirildi. Kayıp yaşayan ailelere yönelik psikolojik ilk yardım çalışmaları yürütülerek taziye ziyaretlerinin gerçekleştirildiği, yaralı öğrencilere ve aileler de ziyaret edilerek destek sağlandığı vurgulandı. Gelecek hafta başından itibaren Bakanlık tarafından görevlendirilen 20 alan uzmanı rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın, Ayser Çalık Ortaokulu öğrenci ve personelinin eğitim öğretime devam edeceği Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında öğretmen, idareci ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmalarını sürdüreceği ifade edilirken, il genelinde travma alanında uzman 89 rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın yanı sıra toplam 700 rehber öğretmen ile destek hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceği edinilen bilgiler arasında yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı