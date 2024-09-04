MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci için ders zili 9 Eylül'de çalacak. Okulöncesi ve ilkokul 1. sınıflar ise 2 Eylül'de uyum programına başladı. Tatilde günlerinin çoğunu tablet ve telefonla geçiren öğrenciler, okula dönüşte oldukça zorlanacaklar. Çünkü MEB'in 2023-2024 eğitim öğretim yılında getirdiği düzenlemeyle sınıf içinde cep telefonu başta olmak üzere bilişim araçları bulundurmak artık yasak. Aslında sadece Türkiye'de değil pek çok ülkede okullarda cep telefonu yasağı uygulanıyor.

UNESCO, RAPOR YAYINLAMIŞTI

UNESCO, "2023 Küresel Eğitim İzleme" raporunda, öğrencilerin okullarda akıllı telefon kullanmasının yasaklanması için küresel çağrıda bulunmuştu. Raporda, fazla cep telefonu kullanımının düşük eğitim performansına, yüksek ekran süresinin de çocukların duygusal istikrarı üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu açıklanmıştı. Ülkelerin yasaklama gerekçeleri de aynı. Peki, okulda cep telefonu kullanımı, çocukları ve gençleri gerçekten bu kadar olumsuz etkiliyor mu?

İŞİN UZMANI İKİ NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİ

Tüm dünyada izlemeye alınan konuyla ilgili Milliyet gazetesine açıklamalarda bulunan MEF Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Klinik Psikolog Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk, "Okulda cep telefonu kullanılması hem çocuğun dikkatini derse odaklayabilmesi hem de arkadaş ilişkileri bakımından mahsurlu. Psikoloji araştırmalarının sonuçları, okulda telefon yasaklandığı zaman hem akademik hem psikolojik bakımdan hem dikkati yönetmek hem de sosyal ilişkiler bakımından çok daha olumlu bir sonuç alındığını gösteriyor. Okullarda telefonun yasaklanması doğru bir karar fakat bu, eğitimde dijital teknolojiden yararlanmayacağız anlamına gelmiyor. Bilakis mutlaka yararlanmak ve dijital okuryazarlık konusuna eğitim sistemi içerisinde kuvvetli bir şekilde yer vermek gerekiyor" dedi.

YENİ DÖNEMDE SINIF ANNESİNE İZİN YOK

Öte yandan yaklaşan yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, neden olduğu olumsuzluklar nedeniyle sınıf annesi uygulamasına izin verilmeyeceğini ifade etti. Bakan Tekin, "Sebep olduğu olumsuzluklar nedeniyle 'sınıf annesi' uygulamasına ve benzeri isimlerle mevzuatta yer almayan bir veli desteğine de izin vermediğimizi size tekrar hatırlatmak isterim." diye konuştu.