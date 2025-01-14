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MEB'den özel okullara yönelik önemli değişiklik

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullara yönelik yönetmelikte yapılan değişiklikle, şehit ve gazi çocukları ile koruma altındaki çocukların, özel okullardaki tüm hizmetlerden ücretsiz yararlanmasının önü açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ' Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', 3 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; yönetmelikle, özel öğretim kurumlarına yönelik hükümlerde değişiklik yapıldı. Bu kapsamda, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocuklar, özel okullarda eğitim ücretinin yanı sıra yemek, pansiyon, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi okulda sunulan tüm hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecek.

TEMMUZDA KILAVUZ YAYIMLANACAK

Özel okullarda gelecek yıldan itibaren ücretsiz okuyacak öğrencilere yönelik yeni düzenlemeler, bakanlık tarafından temmuz ayında yayımlanacak 'Ücretsiz Okutulacak Öğrenci/Kursiyer Yerleştirme Kılavuzu'na yansıtılacak. Bu kapsamda ücretsiz kontenjan için takvim ilan edilecek ve başvurular, yaz döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından elektronik sistem üzerinden alınacak. Kılavuz doğrultusunda öğrenciler, okumak istedikleri özel okul tercihlerini ağustos ayından itibaren yapabilecek. Özel okul dışındaki özel öğretim kurslarının, ücretsiz kontenjanları için başvurular ise valilikler tarafından alınacak.

Özel okulları da kapsayan özel öğretim kurumlarının, öğrenci sayısının en az yüzde 3'ü kadar ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlülüklerine ilişkin hükümler, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 13'üncü maddesinde yer alıyor. Ücretsiz öğrenci okutma uygulamasında, Kanun'da belirtilen şehit ve gazi çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış çocuklara öncelik veriliyor.

MEB'den özel okullara yönelik önemli değişiklik
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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