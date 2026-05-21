MEB'den Özel Eğitimde Mesleki Eğitimi Güçlendirme Projesi Tanıtıldı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 'Özel Eğitimde Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi', Ankara'da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı programla tanıtıldı.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü koordinesinde, UNICEF'in iş birliği ile 'Özel Eğitimde Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi' hazırlandı. Proje, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda düzenlenen programla tanıtıldı. Programa; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, UNİCEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar ve öğretmenler katıldı.

ÖZEL EĞİTİM OKULLARININ KURUMSAL KAPASİTESİ GELİŞTİRİLECEK

Proje ile 6 Şubat 2023 tarihinde depremden etkilenen 11 il öncelikli olmak üzere ortaöğretim kademesinde mesleki eğitim veren özel eğitim okullarının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında; özel eğitim meslek okulları ve özel eğitim meslek liseleri için 20 meslek öğretim programı, 20 atölye standardı, 20 öğretmen kılavuzu, 20 öğrenci etkinlik kitabı, 5 araştırma, 2 model, 2 katalog, 2 meslek alan öğretmeni mesleki gelişim programı, 2 mesleki gelişim programı öğretmen ders notu, 1 kuramsal kitap (Özel Eğitimde Mesleki Eğitim ve İstihdam), 2 katalog ve 6 Mesleki Yeterlik Kurumu (MYK) mesleki yeterlilik kitabı hazırlandı. Ayrıca okul- sektör iş birliğini desteklemek amacıyla her bölgeden bir özel eğitim meslek okulunda olmak üzere 7 Mesleki Özel Eğitim Mükemmeliyet Merkezi (MÖZEM) kuruldu. Meslek öğretmenlerinin özel eğitim alanındaki mesleki yeterliklerini artırmak amacıyla da 778 meslek alan öğretmeni için eğitim düzenlendi.

'HERKES ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAR'

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel eğitimin her zaman öncelikli alanı olduğunu belirterek, "Bir kere biz, dünya tarihinde ama bir insanı vali yapan ilk geleneğe sahibiz. Bizim için insanların fıtrattan, doğuştan sahip olduğu özelliklerin hepsi özel. Ben şahsen şöyle inanıyorum; her insanın bir özel yönü vardır. Her insanın eksikleri vardır. Bazı insanlar bu eksikliklerini görürler. Bazı insanların eksikliklerini, engellerini bizler gözle görürüz. Bazı insanlarınkini göremeyiz. Kimilerinin bizim görebildiğimiz engeli vardır. Kimilerinin bizim göremediğimiz kaskatı bir kalbi vardır. Duyguları yoktur. O yüzden bizim baktığımız perspektiften herkes özel eğitime ihtiyaç duyan bireydir. Hepimiz bunun farkında olmalıyız. Böyle baktığımız için özel eğitimi ben gerçekten farklı bir yere koyuyorum" diye konuştu.

'ATÖLYELER, KENDİNİ İFADE ETME ALANIDIR'

Dünyanın çok hızlı değiştiği bir dönemde özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin mesleki hayattan uzak kalmasının toplumsal adalet açısından kabul edilemez olduğunu vurgulayan Tekin, "Biz özel eğitimde mesleki eğitimi, üretim ahlakının fırsat eşitliği ve bağımsız yaşam idealinin somut bir karşılığı olarak görüyoruz. Bu projede atölyeler kısmı çok kritik. Atölyeler, insanın kendine dair kanaatini değiştiren yerler olarak tasarlanıyor. Orada bir el malzemeye dokunur, fakat asıl işlenen çoğu zaman malzeme değildir; sabır işlenir, dikkat işlenir, öz güven işlenir, meslek ahlakı işlenir, insani hassasiyetler işlenir. Evlatlarımızın bir işi yapabilme duygusunu ilk kez kendi emeğinin karşılığında görmesi eğitimin en sahici alanlarından birisi. Özel eğitim ihtiyacı olan evlatlarımız için de bu atölyeler okulun içinde açılmış bir kendisini açıklama, ifade etme alanıdır. Adeta çocuğun hayata geçiş, hayatta buluşma provasıdır" diye konuştu.

'BÜTÜNCÜL BİR HAZIRLIK ZEMİNİ OLUŞTURDUK'

Projenin masa başında değil, sahayı dinleyerek bütüncül bir hazırlıkla yürütüldüğünü ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merkezindeki yaklaşımla uyuştuğunu söyleyen Tekin, "2023'ten bugüne orta öğretim kademesindeki mesleki eğitim veren özel eğitim okullarımızın kurumsal kapasitesini güçlendiren planlı bir çalışma yürüttük. Sahayı dinleyen, ihtiyacı ölçen, modeli kuran ve çıktıyı görünür hale getiren bütüncül bir hazırlık zemini oluşturduk. Evvela ihtiyaçları doğru tespit etmeye odaklandık. Öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin, velilerimizin, işverenlerimizin ve ilgili bütün kurumlarımızın görüşleriyle mevcut durumu analiz ettik. Özel eğitimde mesleki eğitimin ihtiyaçları ve meslek alanlarına ilişkin beklentileri tespit ettik. Böylece atacağımız adımları veriyle, gözlemle ve ortak bir akılla şekillendirmiş olduk. İş eğitimi ve meslek ahlakı dersi kapsamında mevcut 18 meslek alanı tepeden tırnağa güncellendi. Ayrıca 2 yeni alan sisteme dahil edildi" dedi. Bakan Tekin ayrıca MÖZEM'lerin Gaziantep, Malatya, Bursa, Konya, Çorum, Kütahya ve Antalya'da 7 merkezde hayata geçirildiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı