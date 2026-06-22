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Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı

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Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yaz tatili döneminde öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuruyu yayımladı. Başvurular 13 Temmuz'da başlayacak.

2026 yılı yaz tatili döneminde öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı. Duyuru kapsamında öğretmenler, il içinde ilçe grupları arasında veya iller arasında mazeretlerine bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) görev yapan öğretmenlerin yaz tatili döneminde mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı. Bu kapsamda öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvurularının, iki aşamalı olarak gerçekleştirileceği belirtildi. Öğretmenler, birinci aşamada 13-24 Temmuz tarihleri arasında mazeretlerini belgeleriyle birlikte sisteme yükleyerek ön başvuruda bulunacak. Ön başvurusu onaylanan öğretmenlerden il içinde ilçe grupları arasında yer değişikliği talebinde bulunanlar, 27-29 Temmuz tarihleri arasında tercih başvurusu yapabilecek. Bu kapsamdaki atamalar ise 30 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

İller arasında mazerete bağlı yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenler ise 4-7 Ağustos tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek. Bu kapsamdaki atamalar 11 Ağustos tarihinde yapılacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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