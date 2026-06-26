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Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçları açıklandı

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Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçlarını duyurdu. Başvurular 5-8 Mayıs'ta alınmış, atama işlemleri 29 Haziran'dan itibaren başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, "2026 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama" sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmeye ilişkin kılavuz 24 Nisan 2026 tarihinde yayımlanmıştı. Bu doğrultuda öğretmen olarak atanacak adayların 5-8 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda yaptığı başvurular sonuçlandı. Atama yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 29 Haziran tarihinden itibaren gerçekleştirilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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