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MCBÜ'lü Dr. Şekib Asım, Dubai'de Şeyh Muhammed bin Raşid Ödülü'nü aldı

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MCBÜ'lü Dr. Şekib Asım, Dubai'de Şeyh Muhammed bin Raşid Ödülü'nü aldı
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MCBÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Şekib Asım, Dubai'deki 12. Arap Dili Sempozyumu'nda sunduğu bildiriyle Şeyh Muhammed bin Raşid Ödülü'ne layık görüldü. Arap diline hizmet eden en başarılı 15 araştırmacı arasına giren Dr. Asım'a ödülü Jamal bin Huwaireb takdim etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Şekib Asım, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen 12. Arap Dili Sempozyumu'nda 'Şeyh Muhammed bin Raşid Ödülü'ne layık görüldü.

Uluslararası Arap Dili Konseyi tarafından 28-30 Ekim tarihlerinde Dubai'de gerçekleştirilen 12. Arap Dili Sempozyumu, çok sayıda akademisyen ve araştırmacıyı bir araya getirdi. Sempozyumda "Modern Türk Kurumlarının Arap Dilinin Korunması ve Geliştirilmesindeki Rolü" başlıklı bir bildiri sunan MCBÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Şekib Asım, Türk kurumlarının Arap dilinin muhafazası, gelişimi ve yaygınlaştırılmasına sunduğu katkıları ele aldı.

Çalışmasıyla jürinin dikkatini çeken Dr. Asım, yapılan değerlendirmeler sonucunda Arap diline hizmet eden en başarılı 15 araştırmacı arasında yer alarak 'Şeyh Muhammed bin Raşid Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Dr. Asım'a ödülü, Dubai Hükümeti Kültür Danışmanı, Muhammed Bin Rashid Al Maktoum Vakfı CEO'su ve UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Jamal bin Huwaireb tarafından takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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