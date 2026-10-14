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MCBÜ İlahiyat, Manisa'da din ve hayat sempozyumunu 16-17 Ekim 2026'da düzenleyecek

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MCBÜ İlahiyat, Manisa'da din ve hayat sempozyumunu 16-17 Ekim 2026'da düzenleyecek
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MCBÜ İlahiyat'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 'Geçmişten Günümüze Manisa'da Din ve Hayat Sempozyumu', 16-17 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek. Sempozyumda Manisa'nın dini ve kültürel geçmişi disiplinlerarası yaklaşımla ele alınacak, yerli ve yabancı akademisyenler bildiri sunacak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenecek "Uluslararası Geçmişten Günümüze Manisa'da Din ve Hayat Sempozyumu", çok sayıda yerli ve yabancı akademisyeni Manisa'da buluşturacak.

16-17 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek sempozyumda, Manisa'nın tarih boyunca dini, sosyal ve kültürel hayatına yön veren dinamikler disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınacak. MCBÜ İlahiyat Fakültesinin ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikte, alanında uzman bilim insanları farklı başlıklarda bildiriler sunacak.

Sempozyumun onursal başkanlığını Prof. Dr. Rana Kibar, başkanlığını ise Prof. Dr. Halit Ev üstlenecek. Üniversitenin farklı akademik birimlerinden öğretim üyelerinin yer aldığı düzenleme kurulunun yanı sıra farklı ülkelerden akademisyenlerin de bulunduğu bilim ve danışma kurullarıyla etkinliğe uluslararası nitelik kazandırılacak.

Manisa'nın dini ve kültürel geçmişi masaya yatırılacak

Sempozyum kapsamında Manisa'da tarihi süreçte dini hayat, dini kurumlar, alimler ve ilim geleneği, din eğitimi, modernleşme sürecinde din ve din-toplum ilişkisi gibi konular ele alınacak. Dini çeşitlilik, sosyal hizmetler, sanat ve estetik ile güncel sorunlar da akademik çerçevede değerlendirilecek.

Yetkililer, sempozyumun Manisa'nın dini ve kültürel mirasının bilimsel açıdan ortaya konulmasına, yeni akademik çalışmaların teşvik edilmesine ve şehrin tarihi hafızasının güçlendirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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