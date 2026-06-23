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Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu'nda 'mavi kapaklar' umuda dönüştü

Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu'nda 'mavi kapaklar' umuda dönüştü
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Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu'nun üç yıldır sürdürdüğü Mavi Kapak Kampanyası ile 4 tekerlekli sandalye daha engellilere ulaştırıldı. Toplamda 8 sandalyeye ulaşan kampanya, öğrencilerde çevre bilinci ve sosyal sorumluluk duygusunu geliştiriyor.

Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu tarafından düzenlenen anlamlı destek kampanyasında 'Örnek Sosyal Sorumluluk Projesi' ilgi gördü. Mavi kapaklar sayesinde 4 tekerlekli sandalye sahiplerini buldu. 'Bir kapak, bir umut' ışığı kampanyasında, Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu örnek davranış sergiledi.

Eskişehir'de Mehmet Gedik Ortaokulu tarafından üç yıldır sürdürülen 'Mavi Kapak Kampanyası', bu yıl da anlamlı sonuçlar verdi. Öğrenci, öğretmen, veli ve okul personelinin katkılarıyla toplanan mavi kapaklar sayesinde, engelliler için 4 adet tekerlekli sandalye temin edildi. Kampanya kapsamında düzenlenen teslim töreni; Eskişehir Sakatlar Derneği Başkanı Ecevit Yılancı ve dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende; kampanyaya destek veren öğrencilere, çeşitli hediyeler de takdim edildi. Bu yıl temin edilen tekerlekli sandalyelerden biri, okul personelinin bir yakınına, diğer üçü ise, özel ihtiyaçlı öğrencilerin eğitim gördüğü okullara bağışlandı. Böylece kampanya kapsamında son üç yılda ulaştırılan tekerlekli sandalye sayısı toplam 8'e yükseldi. Okul yönetiminin desteği ve öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla yürütülen örnek proje, öğrencilerde çevre bilinci ve sosyal sorumluluk duygusunun gelişmesine de katkı sağladı. Törende ayrıca öğretmenler tarafından hazırlanan ve dayanışma ruhunu yansıtan 'Birlikte Umut Olur' adlı eser de katılımcılarla buluştu..

Mehmet Gedik Ortaokulu Müdürü Ömer Aydın, "Küçük bir' mavi kapağın' büyük umutlara dönüşebileceğini gösteren örnek kampanya, önümüzdeki yıllarda da devam edecektir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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