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Yasav, Türkiye birincisi İsmail Aybey'i ağırladı

Yasav, Türkiye birincisi İsmail Aybey'i ağırladı
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Eğitim Bir-Sen'in düzenlediği 8. 'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmasında Manisalı İsmail Aybey Türkiye birincisi oldu. Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Yasav, Aybey'i tebrik etti.

Eğitim Bir-Sen'in Türkiye genelinde düzenlediği 8. "Eğitimden Bir Kare" Fotoğraf Yarışması'nda Manisalı İsmail Aybey birincilik elde etti. Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Yasav, Aybey'i ağırlayarak başarısından dolayı tebrik etti.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Eğitimden Bir Kare" Fotoğraf Yarışması'nda Türkiye birincisi olan Manisalı İsmail Aybey, Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Yasav tarafından sendika binasında ağırlandı.

Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 2 bin eserin katıldığı yarışmada birincilik elde ederek Manisa'ya büyük gurur yaşatan İsmail Aybey, Eğitim Bir-Sen Manisa Şubesi'nde düzenlenen buluşmada tebrik edildi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette konuşan Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Yasav, elde edilen başarının hem Manisa hem de eğitim camiası adına önemli olduğunu söyledi.

"Manisa adına büyük bir gurur"

Yasav, "Eğitim Bir-Sen Genel Merkezimiz tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen 'Eğitimden Bir Kare' Fotoğraf Yarışması'nda Manisa'mız adına büyük bir gurur yaşıyoruz. Yaklaşık 2 bin seçkin eserin değerlendirildiği bu önemli organizasyonda şehrimizden katılarak Türkiye birincisi olan değerli İsmail Aybey kardeşimizi yürekten kutluyorum. Sanatın ve eğitimin buluştuğu bu anlamlı yarışmada elde ettiği başarıyla bizleri gururlandırdı. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Türkiye birinciliğiyle Manisa'nın adını ulusal platformda zirveye taşıyan İsmail Aybey'in başarısının, kentte fotoğraf sanatına ilgi duyan gençler için de ilham kaynağı olduğu ifade edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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