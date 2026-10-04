Haberler

Manisa'da kimliğini yurtta unutan KPSS adayına jandarma motosiklet timleri yetişti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'da kimliğini yurtta unutan KPSS adayına jandarma motosiklet timleri yetişti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da KPSS'ye girmek üzere sınav merkezine gelen aday, kimliğini kaldığı yurtta unuttuğunu fark etti. Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı motosikletli asayiş timleri, adayla yurda gidip kimliği aldı ve kapılar kapanmadan sınav merkezine yetiştirdi.

Manisa'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girmek üzere sınav merkezine gelen ancak kimliğini yurdunda unuttuğunu fark eden adayın imdadına jandarma motosiklet timleri yetişti. Zamana karşı yarışan ekipler, adayın sınava yetişmesini sağladı.

KPSS heyecanının yaşandığı Manisa'da sınav saatine kısa bir süre kala bir öğrenci, kimliğini kaldığı yurtta unuttuğunu fark etti. Sınava giremeyeceğini anlayarak büyük panik yaşayan öğrencinin durumunu bölgede devriye gezen Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı motosikletli asayiş timleri fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine ekipler hızla harekete geçti. Öğrenciyle birlikte derhal yola çıkan jandarma motosiklet timleri, hızla adayın kaldığı yurda ulaştı. Yurttan kimliğin alınmasının ardından adeta zamanla yarışan jandarma ekipleri, öğrenciyi kapılar kapanmadan hemen önce sınav merkezine ulaştırmayı başardı. Jandarma ekiplerinin başarılı müdahalesi ve hızlı desteği sayesinde bir yıllık emeği heba olmaktan kurtulan aday, ekiplere teşekkür ederek hızla sınav salonuna koştu. Jandarma ekiplerinin bu duyarlı davranışı çevredeki vatandaşlar ve diğer aday yakınları tarafından büyük takdir topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi

Adana'da 17 dakika arayla iki deprem
Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Hava bir anda değişecek

Meteoroloji haritayı değiştirdi! Ortalık buz kesecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizolgun dosyasında çember daralıyor! 'Yok' denilen otopsi videosu feth-i kabir günü ortaya çıktı

"Yok" denilen otopsi videosu feth-i kabir günü ortaya çıktı
Maden işçileri arasında bıçaklı kavga! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Maden işçileri arasında bıçaklı kavga! Ölü ve yaralı var
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
ABD-İran savaşında kritik eşik! Trump malum soruyu sordu: Kolay yoldan mı zor yoldan mı?

ABD-İran savaşında kritik eşik! Trump o soruyu sordu
Rusya, Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu! O anlar saniye saniye kamerada

Başkent gündüz vakti böyle vuruldu
Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Resmen iflas etti

Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Mahkemeden iflas kararı çıktı
Halle Berry hakkında oğluna şiddet suçlaması! Mahkemeden uzaklaştırma kararı

Hollywood yıldızına oğluyla ilgili şok suçlama! Mahkeme kararını verdi