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Manisa'da jandarma, lise öğrencilerine ve öğretmenlere siber zorbalık semineri verdi

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Manisa'da jandarma, lise öğrencilerine ve öğretmenlere siber zorbalık semineri verdi
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmancalı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrencilere ve öğretmenlere siber zorbalık semineri düzenledi. Eğitimde güvenli internet, dijital tehlikeler ve kişisel verilerin korunması anlatılarak gençlerin farkındalık kazanması amaçlandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, lise öğrencileri ve öğretmenlerine yönelik "siber zorbalık" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internetin güvenli kullanımı ve siber suçların önlenmesine yönelik yürüttükleri bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Osmancalı Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okulda gerçekleştirilen eğitim programında jandarma personeli, öğrenci ve öğretmenlere siber zorbalık, dijital ortamda karşılaşılabilecek tehlikeler, kişisel verilerin korunması ve sosyal medyanın güvenli kullanımı konularında detaylı sunum yaptı.

Eğitim faaliyetinin, gençlerin dijital dünyada daha güvende olmalarını ve siber zorbalığa karşı farkındalık kazanmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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