Manisa'da 300 bin öğrenci için ilk ders zilini Vali Ünlü çaldı

MANİSA - Manisa'da 300 bin 57 öğrenci için 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı düzenlenen törenle başladı. Törende ilk ders zilini çalan Vali Enver Ünlü, öğrencileri sınıflarına uğurladı.

Manisa'da 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı dolayısıyla 8 Eylül İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törende öğrenciler tarafından halk oyunu gösterisi, şiir dinletisi ve müzikli gösteriler düzenlendi. Törenin açılış konuşmasını yapan 8 Eylül İlkokulu Müdürü Kemal Akkaya, "Eğitim bir toplumun geleceğini belirleyen bir süreç, bir memleket meselesidir. Türk Eğitim Sistemimiz tüm vatandaşlarımızı Türk Milli Eğitiminin temel amaçlarından biri olan 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesillerin dengeli ve düzgün bir karaktere sahip olmasını ve aynı zamanda iyi insan ve iyi bir vatandaş olarak da yetiştirilmesi görevi üstlenmiştir" dedi.

"Manisamızda 19 bin 213 öğretmenimiz ve 300 bin 57 öğrencimiz için ilk ders zili çaldı"

Programda konuşan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, "Cumhuriyetin ilanından hemen sonra Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk diyor ki 'Efendiler, en önemli en mühim mesele eğitim meselesi. Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk olarak yaşatır. ya da esaret ve sefalete mahkum eder' Biz eğitimciler, öğretmenler Türkiye Yüzyılında 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealine inanarak çocuklarımız ve yarınlarımız için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Çalışacağız. An itibariyle Manisamızda 19 bin 213 öğretmenimiz ve 300 bin 57 öğrencimiz için ilk ders zili çaldı" ifadelerini kullandı.

Eğitim öğretim döneminin çocuklar için önemli olduğunu söyleyen Manisa Valisi Enver Ünlü, "Ailede başlayan eğitim ve öğretim sürecinin ikinci adımı olan ilköğretim dönemi çocuklarımızın hayatında bilgi ve bilinç temellerinin atıldığı, onların geleceğe hazırlandığı önemli bir aşamadır. Okul çağına gelen her çocuğumuzun eğitim öğretim hizmetlerine eşit şekilde erişimini sağlamak, onlara kaliteli bir eğitim sunarak geleceğe emin adımlarla hazırlamak, bilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine fırsat verecek şekilde başarılı ve mutlu bireyler olarak yetişmelerini sağlamak başta devletimiz olmak üzere, devletimizin kurum ve kuruluşları ile tüm eğitimcilerin, idarecilerin ve aynı zamanda ailelerimizin en önemli görevi ve vicdani sorumluluğudur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ünlü ilk ders zilini çalarak öğrencileri sınıflarına uğurladı. Öğrencilerle beraber sınıfa giren Vali Ünlü, öğrencilerin sıralarını paylaşarak ilk derslerinde destek oldu.