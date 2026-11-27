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Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Avrupa mühendislik programlarının değerlendirildiği EngiRank 2026 sıralamasında 229'uncu oldu. Üniversite, makine, çevre, kimya, malzeme ve inşaat mühendisliği olmak üzere 5 farklı alanda Avrupa sıralamasına girmeyi başardı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), Avrupa mühendislik programlarını eğitim, araştırma ve inovasyon performanslarına göre değerlendiren European Ranking of Engineering Programmes (EngiRank) 2026 sıralamasında Avrupa genelinde 229'uncu sırada yer aldı.

Uluslararası akademik başarısını farklı mühendislik disiplinlerinde elde ettiği derecelerle ortaya koyan MCBÜ, beş ayrı alanda Avrupa sıralamasına girmeyi başardı. Üniversitenin alan bazındaki sıralamaları makine mühendisliğinde 175'inci, çevre mühendisliğinde 181'inci, inşaat mühendisliğinde 181'inci, kimya mühendisliğinde 196'ncı ve malzeme mühendisliğinde 214'üncü oldu.

Türkiye Avrupa'da üçüncü sırada

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından paylaşılan sonuçlara göre Türkiye, EngiRank 2026 sıralamasında 19 üniversiteyle Avrupa'da en fazla üniversiteyle temsil edilen üçüncü ülke oldu. MCBÜ'nün beş farklı mühendislik alanında sıralamaya girmesi de Türkiye'nin uluslararası akademik görünürlüğüne katkı sağladı.

Bilimsel yayınlar, atıf etkisi, araştırma performansı, patentler ve üniversite-sanayi iş birlikleri gibi göstergelerin esas alındığı değerlendirme, MCBÜ'nün mühendislik ve teknoloji alanlarındaki araştırma kapasitesinin uluslararası düzeydeki yerini ortaya koydu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinin bilimsel üretim, araştırma ve inovasyon kapasitesi ile sanayi iş birliklerini geliştirerek uluslararası alandaki konumunu güçlendirmeyi sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı