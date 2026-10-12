Malazgirt'te Süphan Anadolu Lisesi, Filistin'e destek için etkinlik düzenledi

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Muş'un Malazgirt ilçesindeki Süphan Anadolu Lisesi tarafından Filistin halkına destek olmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Okul Müdürü Tuncay Öğreten'in öncülüğünde hayata geçirilen organizasyonda, öğretmen ve öğrenciler el ele vererek yoğun bir hazırlık süreci yürüttü. Öğrencilerin toplumsal duyarlılık ve yardımlaşma bilincini güçlendirmeyi hedefleyen etkinliğe katılım oldukça yüksek oldu. Etkinliği ziyaret eden Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, stantları tek tek dolaşarak emeği geçen okul yönetimini, öğretmenleri ve öğrencileri bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti.

Gönüllülük esasıyla hazırlanan ev yapımı yiyecek ve çeşitli ürünlerin satışa sunulduğu etkinlikten elde edilen gelirin, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı