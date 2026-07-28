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Malazgirt'te sağlık okuryazarlığı eğitimi

Malazgirt'te sağlık okuryazarlığı eğitimi
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Malazgirt'te SAHA eğitimleri kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline koruyucu sağlık, beslenme, kanser taramaları ve bağımlılıkla mücadele konularında eğitim verilip 'Sağlık Elçisi' belgeleri takdim edildi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde toplum sağlığını korumak ve sağlık okuryazarlığını artırmak amacıyla sürdürülen Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda Malazgirt İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik kapsamlı bir sağlık eğitimi düzenlendi.

Malazgirt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programa Malazgirt İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selçuk Bazyel de katılarak çalışmalara destek verdi. 27 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen eğitimlerde Dr. Ecren Kaya, Acil Tıp Teknikeri (ATT) Murat Kara ve sağlık çalışanı M. Erkan Kılınç tarafından katılımcılara koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Program kapsamında koruyucu sağlık hizmetleri, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi, kanser taramaları ve erken teşhisin önemi, akılcı ilaç kullanımı, ruh sağlığı ile bağımlılıkla mücadele konularında sunumlar gerçekleştirildi. Eğitimin sonunda programa katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline "Sağlık Elçisi ve Sağlık Eğitimi" belgeleri takdim edildi.

Malazgirt İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, toplumda sağlık bilincini artırmak ve koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak amacıyla SAHA eğitimlerinin ilçe genelindeki farklı kurum ve kuruluşlarda aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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