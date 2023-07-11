Malatya'da "Tarladan Sofraya Tarım Lisesi" projesi kapsamında buğday hasadı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürütülen "Tarladan Sofraya Tarım Lisesi" projesi meyvelerini vermeye başladı. Proje kapsamında Battalgazi Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sahasın da ekimi gerçekleştirilen 5 bin kilogram ekmeklik buğdayın hasadı törenle yapıldı.

Proje kapsamında elde edilecek nihai ürün olan ekmeğin yüzde 15'i Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, proje kapsamında lisenin tarım arazisine ekimi yapılan buğday tohumunun verimin yüksek olduğunu belirtti.

Dekar başına 1000 kilogram ürün alınabildiğini aktaran Sığırcı, şöyle devam etti:

"Bu alanda yüzde 25 Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü hibeli, yüzde 75 Malatya Büyükşehir Belediyesi hibeli bir çalışma yaptık. 200 dekarın üzerinde bir üretim alanımız var. Bu üretimde protokolün bir maddesi de vardı. O da şuydu, buradan çıkan buğday ile elde edilen undan ekmek yapılacak ve bu ekmekler belediyemizin Sağlık Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız tarafından ihtiyaç sahibi ailelere destek olarak dağıtılacaktır. Projemizin böyle güzel bir sosyal yanı da var. Belediye olarak gerek Tarım ve Orman Bakanlığımız gerek valiliğimiz gerekse de İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile her türlü sürdürülebilir tarım projeleri yapmaya devam edeceğiz. Bizler üretimden gelen gücümüzü artırarak, yaşadığımız depremin etkilerini en aza indirgeyeceğiz. Çiftçilerimize her zaman 'destek bizden üretim sizden' diyoruz."

Hasat programına İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Korkmaz, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Damızlık Koyun Keçi Yetiştirticileri Birlik Başkanı İhsan Akın, Battalgazi Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hacı Ali Tayfun da katıldı.