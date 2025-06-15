Malatya'da LGS Sınavı Başladı

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Malatya'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu başladı. 11 bin 121 kayıtlı öğrenciden 9 bin 770'i sınava girdi. Güvenlik önlemleri alınırken, inşaat çalışmaları durduruldu.

MALATYA'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu başladı.

Tüm Türkiye'de sabah 09.30'da başlayan sınav Malatya'da 36 okulda başladı. 8'inci sınıfı tamamlamış kayıtlı 11 bin 121 öğrenciden 9 bin 770 öğrencinin başvurduğu sınav için kent genelinde 1251 öğretmen görevlendirildi. İki oturum şeklinde gerçekleşecek sınavın ilk oturumunda öğrenciler sözel alanda 75 dakikada 50 soru için ter dökmeye başladı. Sınav süresince okul çevrelerinde kolluk kuvvetleri güvenlik önlemleri alırken, aileler ise heyecanlı bekleyişlerini dualar ederek sürdürdü. Sınavların yapıldığı okullara yakın bölgelerde yapılan inşaat çalışmaları ise sınav süresince tebligat verilerek durduruldu.

Sınavın ikinci oturumu 11.30'da başlayacak.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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