Haberler

Macaristan’dan gelen eğitim heyeti Bursa Demirtaşpaşa MTAL’in atölyelerini inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Macaristan’dan gelen eğitim heyeti Bursa Demirtaşpaşa MTAL’in atölyelerini inceledi
Güncelleme:
+40 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Macaristan’dan gelen eğitim heyetini ağırladı. Ziyarette atölyeler ve laboratuvarlar incelendi, mesleki eğitim iş birlikleri değerlendirildi; heyete Bursa’nın tarihi ve kültürel değerleri tanıtıldı.

Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, uluslararası mesleki eğitim iş birliklerini geliştirme çalışmaları kapsamında Macaristan'dan gelen eğitim heyetini ağırladı. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Budapesti Mszaki SZC jpesti Két Tantsi Nyelv Mszaki Technikum okulunun yöneticilerinden oluşan heyet, Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, okulun eğitim ortamları, atölyeleri ve laboratuvarları incelenirken mesleki eğitim uygulamaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. İki okul arasındaki iş birliği imkanları ve gelecekte gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar da değerlendirildi. Program kapsamında Macaristan'dan gelen eğitim heyetine Bursa'nın tarihi ve kültürel değerleri de tanıtıldı. Gerçekleştirilen ziyaretlerle konuklara kentin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı sunuldu. Uluslararası okul ziyaretlerinin, farklı ülkelerdeki mesleki eğitim uygulamalarının tanınmasına, tecrübe paylaşımına ve eğitim alanında sürdürülebilir iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Boğaziçi'nin efsane hocası Prof. Dr. Uğur Ersoy hayatını kaybetti

'Hocaların hocası' hayatını kaybetti
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik 2 isme tutuklama

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'den ihraç edilen Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'den sert tepki: Hala neyle suçlandığımı bilmiyorum

CHP'li başkandan ihraç isyanı! Neyle suçlandığımı bilmiyorum
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi

Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan iki isim için karar
Paraları borsada batırıp ortadan kayboldu! Alacaklılardan geride kalan eş ve çocuklara tehdit

Borsada batırıp kayboldu! Eşi ve çocukları tehdit altında
Survivor Beyza'dan çok konuşulacak Sercan itirafı: Yasak olduğu için söyleyemedim

Survivor Beyza'dan çok konuşulacak Sercan itirafı
Dedektörle arama yaptığı tarlasında hazine buldu

Bulduğu hazineyle hayatı kurtuldu

Menisküsü yırtıldı! Fenerbahçe'nin yıldızı 2 ay yok

Şok üstüne şok! Fenerbahçe'nin yıldızı 2 ay yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı! Şehirlerde teknoloji atılımı başlıyor

Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı! Şehirlerde teknoloji atılımı