Macaristan’dan gelen eğitim heyeti Bursa Demirtaşpaşa MTAL’in atölyelerini inceledi

Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, uluslararası mesleki eğitim iş birliklerini geliştirme çalışmaları kapsamında Macaristan'dan gelen eğitim heyetini ağırladı. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Budapesti Mszaki SZC jpesti Két Tantsi Nyelv Mszaki Technikum okulunun yöneticilerinden oluşan heyet, Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, okulun eğitim ortamları, atölyeleri ve laboratuvarları incelenirken mesleki eğitim uygulamaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. İki okul arasındaki iş birliği imkanları ve gelecekte gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar da değerlendirildi. Program kapsamında Macaristan'dan gelen eğitim heyetine Bursa'nın tarihi ve kültürel değerleri de tanıtıldı. Gerçekleştirilen ziyaretlerle konuklara kentin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı sunuldu. Uluslararası okul ziyaretlerinin, farklı ülkelerdeki mesleki eğitim uygulamalarının tanınmasına, tecrübe paylaşımına ve eğitim alanında sürdürülebilir iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı