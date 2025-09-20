TEKNOFEST 2025'te Nazilli Fen Lisesi ALP Takımı Türkiye Birincisi Oldu

TEKNOFEST 2025'te katıldıkları 'Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye birincisi olan Aydın'daki Nazilli Fen Lisesi ALP Takımı, birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Nazilli Fen Lisesi ALP Takımı, TEKNOFEST 2025 İstanbul'a 'EKOISI' projesiyle katıldı. Danışman öğretmenleri Cansel Akel rehberliğinde Faik Arda Saygın, Zafer Tekin ve Ahsen Pınar Karakurt'tan oluşan takım, 'Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu. Nazilli Fen Lisesi ALP Takımı ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

'TÜRKİYE'NİN GURURU'

Nazilli Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, "Öğrencilerimiz Faik Arda Saygın, Zafer Tekin ve Ahsen Pınar Karakurt, danışman öğretmenleri Cansel Akel rehberliğinde geliştirdikleri yenilikçi projeleriyle jüri tarafından tam not aldı. Bilim ve teknolojiyi bir araya getiren çalışmalarıyla örnek bir performans sergileyen ALP Takımı, ödüllerini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alarak unutulmaz bir anı yaşadı. Nazilli Fen Lisesi, bu tarihi başarıyla sadece Aydın'ın değil tüm Türkiye'nin gururu oldu. Gurur verici bu sonuç; çalışkan öğrencilerimiz, fedakar öğretmenlerimiz ve geleceğe umutla bakan tüm gençlerimiz için ilham kaynağı oldu" diye konuştu.

Cansel Akel de "Yarışmaya 'EKOISI' projesi ile katıldık. Projeyle atık sudan evlerde elektrik ürettik. Sudan, ısıdan yararlanarak güneş paneli üretip elektrik üretimi yaptık. Atık suyu saf suya çevirerek sıfır kayıp ile tarımsal sulamada kullandık" dedi.