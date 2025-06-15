Liselere Geçiş Sistemi Sınavı Başladı

Liselere Geçiş Sistemi Sınavı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu başladı. Öğrenciler, sınav için okullarda hazırlandı ve geniş güvenlik önlemleri alındı. Sınava 1 milyon öğrenci başvurdu.

ANKARA'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrenciler, sınıflarda ter döktü.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencileri için düzenlenen sınavın ilk oturumu için öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren okullarda hazır bekledi. Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler, sınav saatinin yaklaşması ile üzerleri aranarak sınıflara alındı. Okulun çevresinde, geniş güvenlik önlemi alındı. Öğrenciler, saat 09.30'da başlayan ilk oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil sorularını cevaplamaya çalışırken, ailelerin okul bahçesine girişine izin verilmedi. Okul çevresinde sınavın bitmesini bekleyen velilerin en az çocukları kadar heyecanlı oldukları gözlendi. Yurt genelinde 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvuru yaptığı sınavın ilk oturumu saat 10.45'te sona erecek. Aranın verilmesinin ardından saat 11.30'da sınavın 2'nci oturumu başlayacak. Liselere geçiş sınavları saat 12.50'de sona erecek.

Okul önünde bekleyen aileler, en az çocukları kadar heyecanlı olduklarını belirterek, sınava giren tüm öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah

İsrail Cumhurbaşkanı bilançoyu paylaştı: Çok üzücü ve zor bir sabah
İran: Saldırılar biterse biz de dururuz

İran'dan beklenmedik mesaj! Durmak için bir şartları var
Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan Orta Doğu'yu yangın yerine çevirecek tehdit
Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir

"İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye" deyip çağrıda bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk profesör, canlı yayında Osmanlı tokadını hatırlattı: Puh Allah Bismillah

Türk profesör, canlı yayında Osmanlı tokadını hatırlattı
Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı

Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı
Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?

Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü: Gerilimi engellemek için elimizden geleni yapmaya hazırız

Trump ile görüşen Erdoğan'dan net mesaj
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.