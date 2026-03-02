Lisede dehşet! Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı

Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 17 yaşındaki bir öğrenci, iki öğretmen ve bir öğrenciyi bıçakladı. Yaralanan öğretmenlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Taşdelen'de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), henüz bilinmeyen bir nedenle yanında bulundurduğu bıçakla kadın öğretmenler F.N.Ç. (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K.'ya (15) saldırdı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralılardan öğretmen F.N.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen öğrenci F.S.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilik, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, öğrenci F.S.B.'nin yanında bulundurduğu bıçakla 2 öğretmen ve bir öğrenciyi yaraladığı aktarılarak, "Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B, gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan 3 kişiden birinin durumu ciddiyetini korurken, diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haberler.com