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LGS'ye giren çocuğunu bekleme şekliyle sınavın sembolü oldu

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1 milyon öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavda çocuklarını bekleyen aileler de heyecan içindeydi. Sosyal medyaya fotoğrafı düşen bir veliyse heyecanlı bekleyişin sembolü oldu. Veli, sınava giren çocuğunu ağacın tepesine çıkarak bekledi.

1 milyon öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavda çocuklarını bekleyen aileler de heyecan içindeydi. Sosyal medyaya fotoğrafı düşen bir veliyse heyecanlı bekleyişin sembolü oldu. Veli, sınava giren çocuğunu ağacın tepesine çıkarak bekledi.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Eğitim

LGS Aile İçi Şiddet Eğitim Yaşam Haberler

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