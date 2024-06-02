LGS'ye giren çocuğunu bekleme şekliyle sınavın sembolü oldu

1 milyon öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavda çocuklarını bekleyen aileler de heyecan içindeydi. Sosyal medyaya fotoğrafı düşen bir veliyse heyecanlı bekleyişin sembolü oldu. Veli, sınava giren çocuğunu ağacın tepesine çıkarak bekledi.