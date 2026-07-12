LGS tercihlerinde yeni dönem

Lgs tercih sürecinde öğrenci ve velilere rehberlik edecek yapay zeka destekli "Rota Maarif" dijital platformu hizmete açıldı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, "Doğru tercih, güçlü bir geleceğe açılan kapıdır. Manisa, geleceği kazananların şehridir." dedi.

Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki tercih sürecinde öğrenci ve velilerin okul seçimlerini daha bilinçli yapabilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen "Rota Maarif" dijital platformu hizmete sunuldu. Platform sayesinde öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban puanları, yüzdelik dilimleri ve net bilgilerini tek sistem üzerinden inceleyebilecek, okulları karşılaştırabilecek ve taslak tercih listesi oluşturabilecek.

Lgs sonuçlarının açıklandığı 10 Temmuz itibarıyla kullanıma açılan platformla, sınavla ve sınavsız öğrenci alan eğitim kurumlarına ilişkin bilgiler tek çatı altında toplandı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, tercih sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, gerçek başarının yalnızca yüksek puan almak olmadığını belirterek, her öğrencinin kendi ilgi ve yeteneklerine uygun eğitim yolunu seçmesinin önemine dikkat çekti.

Manisa'nın eğitimde önemli başarılara imza attığını ifade eden Uğurelli, "LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ilimizde 5 öğrencimizin tam puan alma sevincini yaşarken, yüzde 1 ve yüzde 10'luk başarı dilimlerinde yer alan çok sayıda öğrencimizin başarısıyla da gurur duyuyoruz. Bu başarıda emeği bulunan öğrencilerimizi, ailelerini, öğretmenlerimizi ve okul yöneticilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

LGS'nin hayatın tamamını belirleyen bir sınav olmadığını vurgulayan Uğurelli, "Bir puan, bir çocuğun değerini ya da geleceğini tek başına belirlemez. Asıl önemli olan, bundan sonraki süreçte yapılacak doğru tercihtir. Tercihler sadece puana göre değil; ilgiye, yeteneğe ve geleceğe göre yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Manisa'nın fen liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin güçlü eğitim altyapısına sahip olduğunu belirten Uğurelli, her öğrencinin doğru okul ve doğru programla önemli başarılara ulaşabileceğini söyledi.

Tercih sürecinde öğrenci ve velilerin yalnız bırakılmayacağını kaydeden Uğurelli, Milli Eğitim Bakanlığının yapay zeka destekli MEB ROTA sistemiyle öğrencilerin ilgi alanları, hedefleri ve başarı durumlarına uygun okul önerileri alabileceklerini belirtti. Ayrıca il genelinde oluşturulan tercih danışmanlığı birimleri ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görevli rehber öğretmenlerin de tercih süreci boyunca öğrenci ve velilere destek vereceğini ifade etti.

Uğurelli, öğrenci ve velilere seslenerek, "Tercihinizi yalnızca bir okul adına göre değil; ilginize, yeteneğinize, hedeflerinize ve hayallerinize göre yapın. Çünkü doğru tercih, sadece iyi bir okula değil; güçlü bir geleceğe açılan kapıdır. Manisa, sadece sınav kazananların değil, geleceği kazananların şehridir. Biz çocuklarımızı yalnızca sınava değil; hayata, üretime ve istikbale hazırlıyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı