LGS Sınav Giriş Bilgileri Yayınlandı

LGS Sınav Giriş Bilgileri Yayınlandı
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Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavın giriş bilgilerini açıkladı. Öğrenciler, sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında 15 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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