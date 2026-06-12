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Zonguldak Valiliği duyurdu: LGS öncesi Nüfus Müdürlükleri açık olacak

Zonguldak Valiliği duyurdu: LGS öncesi Nüfus Müdürlükleri açık olacak
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Zonguldak Valiliği, LGS merkezi sınavı öncesinde kimlik işlemleri için Merkez ve tüm ilçe nüfus müdürlüklerinin 13 Haziran'da 07.30-12.30 saatlerinde açık olacağını duyurdu.

Zonguldak Valiliği, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde, kimlik işlemleri için Merkez ve tüm ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, sınava katılacak öğrencilerden T.C. Kimlik Kartını kaybeden veya kimliğini yenilemesi gereken adaylara yardımcı olmak amacıyla nüfus müdürlüklerinde hizmet verileceği belirtildi.

Bu kapsamda Zonguldak Merkez ve tüm ilçe nüfus müdürlükleri, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 07.30 ile 12.30 arasında açık olacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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