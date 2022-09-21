KYK yurt değiştirme işlemi nasıl yapılır? KYK yurt nakil işlemi nasıl yapılır? İnternetten yurt nakil işlemi! 2022 KYK yurt değiştirme ekranı!

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının başlamasının ardından birçok öğrenci KYK yurtlarında barınmak için yurt başvurunda bulundu. Açıklanan yurt başvuru sonuçlarının ardından, yurdundan memnun olmayan öğrenciler KYK yurt değiştirme işlemi nasıl yapılır? Sorusunu merak ediyor. Peki, KYK yurt değiştirme işlemi nasıl yapılır? KYK yurt nakil işlemi nasıl yapılır? 2022 KYK yurt değiştirme ekranı!

Kredi ve Yurtlar Kurumu-KYK tarafından sağlanmakta olan yurtlarda barınan öğrenciler, farklı sebeplerden dolayı bulunduğu yurdu değiştirmek isteyebiliyor. Bu nedenle KYK yurt değiştirme işlemi nasıl yapılır? Ve KYK yurt nakil işlemi nasıl yapılır? Soruları oldukça sık aratılıyor. Eğitim döneminin başlamasının ardından birçok öğrenci nakil başvurusunda bulunuyor. Peki, KYK yurt değiştirme işlemi nasıl yapılır? KYK yurt nakil işlemi nasıl yapılır? 2022 KYK yurt değiştirme ekranı!

KYK YURT DEĞİŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

KYK yurt değiştirme işlemini gerçekleştirmek için iki yol bulunuyor. İnternetten veya fiziksel bir şekilde nakil işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Fiziksel şekilde gerçekleştirmek için şehir içinde bulunan GSB müdürlüğüne giderek elinizde yurt nakil dilekçesi vermeniz gerekiyor. Bu şekilde KYK yurt nakil işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

İNTERNETTEN YURT NAKİL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak GSB tarafından birçok işlemde kullanılmakta olan "https://gencizbiz.gsb.gov.tr" adresine giderek veya mobil uygulama üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Sisteme kişisel bilgileriniz ile giriş yaptıktan sonra sağ üst kısımda yer alan menü işaretine tıklıyoruz.

Açılan menü içerisinden yurt işlemleri sekmesini seçiyoruz ve ardından yurt nakil talebi seçeneğini seçiyoruz.

Açılan pencere üzerinden nakil yapmak istediğiniz yurdu seçerek işleminizi kaydedebilirsiniz.

GSB NE DEMEK?

Gençlik Ve Spor Bakanlığı anlamına gelmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak çalışan, gençlik ve spor işlerinden sorumlu olan bakanlık.