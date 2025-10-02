KYK yurdunda facianın eşiğinden dönüldü! Genç kız, tek başına bindiği asansörde dehşeti yaşadı

Haberler

Ankara'daki KYK Hacı Bayram Veli Kız Öğrenci Yurdu'nda bir öğrencinin iddiasına göre, içinde tek başına bulunduğu asansör 5. kattan eksi 4. kata düştü. Asansörde mahsur kalan öğrenci, acil yardım ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılırken, söz konusu iddia devlet yurtlarındaki güvenlik zafiyetlerini bir kez daha gündeme taşıdı.

Ankara'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Hacı Bayram Veli Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldiği iddia edilen asansör kazası, yurtlardaki güvenlik sorunlarını yeniden gündeme taşıdı.

KYK YURDUNDA ASANSÖR 5. KATTAN -4. KATA DÜŞTÜ

Hacettepe Üniversitesi'nde hazırlık programı öğrencisi olduğunu belirten genç bir kız, yurtta tek başına bindiği asansörün 5. kattan eksi 4. kata düştüğünü ileri sürdü.

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile anlatan genç kız, "İkinci kattayken asansör durdu, ışıklar gitti. Birkaç dakika karanlıkta durdum. Asansörün içinde güvenliğe bağlanan telefon çalışmadı. Elektrik kesintisi olmuş galiba. Eksi dördüncü kata düştüm. Tünel gibi bir yere düştüm diyebilirim" dedi.

"112 EKİBİ BENİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI"

Yaşadığı panikle oda arkadaşını ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını belirten genç, "Açık adresi verdim. İtfaiye ekipleri, ambulans, polisler hepsi geldi. Hepsine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok ilgililerdi. Hastaneye gitmek istemediğimi söyledim. 112 ekibi beni hiç yalnız bırakmadı."

Genç öğrenci, KYK yurtlarında daha önce yaşanan benzer kazaları hatırlatarak, yetkililere gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
