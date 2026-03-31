Kütüphaneler geleceğe ışık tutuyor: Hatay'da anlamlı kutlama

Hatay'da 62. Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Hatay Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programa Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın yanı sıra il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Programda yapılan konuşmalarda kütüphanelerin toplumların kültürel devamlılığı açısından taşıdığı kritik rol ön plana çıkarken, Hatay'ın yeniden ayağa kalkma sürecinde kültür ve bilginin önemine dikkat çekildi.

KÜTÜPHANELER MEDENİYETİN HAFIZASINI YAŞATIYOR

Programda konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay'ın yalnızca fiziki yapısıyla değil, aynı zamanda kültürel ve düşünsel birikimiyle de derin bir şehir olduğuna vurgu yaptı. Kütüphanelerin korunmasının sadece binaların muhafaza edilmesi anlamına gelmediğini ifade eden Masatlı, bunun aynı zamanda bir medeniyetin hafızasını yaşatmak ve geçmiş ile gelecek arasında köprü kurmak anlamına geldiğini belirtti.

Özellikle çocuklar ve gençler açısından kütüphanelerin taşıdığı öneme değinen Masatlı, bilgiye erişimin yanı sıra kültürel bilincin gelişmesinde de bu yapıların kritik rol oynadığını ifade etti. Bir şehrin sadece fiziksel olarak değil, kültürel hafızasıyla birlikte ayağa kalkabileceğini dile getiren Masatlı, kültür, sanat ve bilginin toplumsal iyileşme sürecindeki yerinin altını çizdi.

HATAY'DA KÜLTÜR VE SANATLA YENİDEN AYAĞA KALKIŞ

Vali Masatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları ve milletin dayanışmasıyla Hatay'ın hem fiziki hem de kültürel anlamda yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu süreçte kültürel değerlerin korunmasının ve yaşatılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında ayrıca Hatay Kültür Sanat Çarşısı sanatçıları tarafından özel bir sergi de düzenlendi. Sergide mozaik, ipekçilik, cam, ahşap ve deri gibi geleneksel el sanatlarına ait eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Etkinlik, hem kültürel mirasın yaşatılması hem de sanatın toplumla buluşturulması açısından önemli bir buluşma noktası oldu.

Haber: Hüseyin Zorkun