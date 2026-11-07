Kütahya'daki huzurevi sakinlerine dolandırıcılığa karşı eğitim verildi

Kütahya'daki huzurevi sakinlerine dolandırıcılığa karşı eğitim verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'daki huzurevi sakinlerine yönelik siber güvenlik ve dolandırıcılıktan korunma eğitimi düzenlendi. Eğitimde telefon ve internet dolandırıcılığına karşı önlemler, kişisel verilerin korunması ve güvenli internet kullanımı anlatılarak sakinlerin bilinçlenmesi amaçlandı.
Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde kalan sakinlere yönelik "Siber Güvenlik ve Dolandırıcılığa Karşı Korunma" konulu eğitim düzenlendi.
Eğitim kapsamında huzurevi sakinlerine telefon ve internet dolandırıcılığına karşı alınabilecek önlemler, kişisel verilerin korunması ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.
Gerçekleştirilen eğitimle sakinlerin dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi ve dolandırıcılık girişimlerine karşı daha dikkatli olmalarının sağlanması amaçlandı.