Haberler

Kütahya'da 'Sürdürülebilir Toplumlar' temalı bilim söyleşisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler sürdürülebilirlik kavramını öğrendi ve kariyer planlaması hakkında bilgiler aldı.

Kütahya'da, "Sürdürülebilir Toplumlar: Kariyerini Sürdürülebilirlik Üzerine İnşa Etmek" başlığıyla düzenlenen etkinlikte lise öğrencileri sürdürülebilirlik kavramını yakından tanıma fırsatı buldu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Murat Öztürk tarafından gerçekleştirilen söyleşi, "Sürdürülebilir Toplumlar: Kariyerini Sürdürülebilirlik Üzerine İnşa Etmek" başlığıyla yapıldı. Söyleşide, sürdürülebilirliğin yalnızca çevreyle sınırlı olmadığı; ekonomik ve sosyal boyutlarıyla birlikte ele alınması gerektiği vurgulandı. Öğrencilere, bireysel sorumlulukların yanı sıra küresel ölçekte yaşanan değişimlerin iş dünyasına etkileri anlatıldı.

Murat Öztürk, özellikle kariyer planlaması yapan gençlere önemli mesajlar verdi. Yeşil ekonomi, döngüsel üretim modelleri ve çevre dostu teknolojilerin giderek daha fazla önem kazandığını belirterek, bu alanlarda uzmanlaşmanın gelecekte önemli fırsatlar sunacağını ifade etti.

Etkinlik boyunca öğrenciler; sürdürülebilirlik odaklı meslekler, eğitim yolları ve kişisel gelişim süreçleri hakkında bilgi edinirken, merak ettikleri soruları da doğrudan sorma imkanı buldu. Söyleşi, interaktif bir şekilde tamamlanarak katılımcılar için verimli bir öğrenme ortamı sundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

