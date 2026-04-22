Kütahya'da 'Sürdürülebilir Toplumlar' temalı bilim söyleşisi

Kütahya'da, "Sürdürülebilir Toplumlar: Kariyerini Sürdürülebilirlik Üzerine İnşa Etmek" başlığıyla düzenlenen etkinlikte lise öğrencileri sürdürülebilirlik kavramını yakından tanıma fırsatı buldu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Murat Öztürk tarafından gerçekleştirilen söyleşi, "Sürdürülebilir Toplumlar: Kariyerini Sürdürülebilirlik Üzerine İnşa Etmek" başlığıyla yapıldı. Söyleşide, sürdürülebilirliğin yalnızca çevreyle sınırlı olmadığı; ekonomik ve sosyal boyutlarıyla birlikte ele alınması gerektiği vurgulandı. Öğrencilere, bireysel sorumlulukların yanı sıra küresel ölçekte yaşanan değişimlerin iş dünyasına etkileri anlatıldı.

Murat Öztürk, özellikle kariyer planlaması yapan gençlere önemli mesajlar verdi. Yeşil ekonomi, döngüsel üretim modelleri ve çevre dostu teknolojilerin giderek daha fazla önem kazandığını belirterek, bu alanlarda uzmanlaşmanın gelecekte önemli fırsatlar sunacağını ifade etti.

Etkinlik boyunca öğrenciler; sürdürülebilirlik odaklı meslekler, eğitim yolları ve kişisel gelişim süreçleri hakkında bilgi edinirken, merak ettikleri soruları da doğrudan sorma imkanı buldu. Söyleşi, interaktif bir şekilde tamamlanarak katılımcılar için verimli bir öğrenme ortamı sundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı