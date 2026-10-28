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Kütahya'da kursiyerlere yaşlılık ve dijital okuryazarlık eğitimi verildi

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Kütahya'da kursiyerlere yaşlılık ve dijital okuryazarlık eğitimi verildi
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Kütahya'da Semiha Güzel Külliye Kur'an Kursu kursiyerlerine yönelik yaşlılık, değişen roller ve dijital teknoloji konularında eğitim düzenlendi. Eğitimde kursiyerlerin değişen rollere uyum sağlaması ve teknolojiyi bilinçli kullanması hedeflendi.

Kütahya'da yaşlılık dönemine hazırlık, değişen yaşam rollerine uyum ve teknolojinin bilinçli kullanımı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim programı düzenlendi.

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, yaşlılara yönelik eğitim ve yaşam boyu öğrenme imkanlarının geliştirilmesi ve bireylerin kendi yaşlılık planlarını yapabilmelerine yönelik farkındalık çalışmalarının artırılması amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli Aile Eğitim Programı (AEP) eğiticileri Başöğretmen Berra Yiğit ve Sosyolog Tuğba Tekin tarafından Semiha Güzel Külliye Kur'an Kursu kursiyerlerine yönelik eğitim verildi.

Eğitimlerde "Yaşam Boyu Değişen Rollere Uyum" ve "Dijital Okuryazarlık ve Teknoloji Kullanımı" konuları ele alındı. Katılımcıların yaşamın farklı dönemlerinde değişen rollere uyum sağlamaları, yaşlılık dönemine ilişkin farkındalık kazanmaları ve dijital teknolojileri daha bilinçli kullanmaları hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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