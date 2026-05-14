Emet'te "Kurban Kesim Elemanı" kursu

Emet ilçesinde, Emet Halk Eğitim Merkezi ve Tarım Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen 'Kurban Kesim Elemanı' kursunda hijyen, hayvan refahı ve doğru kesim teknikleri üzerine eğitim verildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Emet Halk Eğitim Merkezi ile Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Kurban Kesim Elemanı" kursu uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

18 kursiyerin katıldığı kursta; hijyen kuralları, hayvan refahı, iş sağlığı ve güvenliği ile doğru kesim teknikleri konularında eğitim verildi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen eğitimlerde, bilinçli ve sağlıklı kurban kesimi konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
