Emet'te 'Kurban Kesim Elemanı' kursu

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Emet Halk Eğitim Merkezi ile Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Kurban Kesim Elemanı" kursu uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

18 kursiyerin katıldığı kursta; hijyen kuralları, hayvan refahı, iş sağlığı ve güvenliği ile doğru kesim teknikleri konularında eğitim verildi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen eğitimlerde, bilinçli ve sağlıklı kurban kesimi konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi. - KÜTAHYA

