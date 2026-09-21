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Kütahya’da ’Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’ düzenlendi

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Kütahya’da ’Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’ düzenlendi
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Kütahya’daki Kur’an kurslarında hafızlık eğitimi alan öğrenciler arasında "Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

Kütahya'daki Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi alan öğrenciler arasında "Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, Kütahya'yı bölge finallerinde temsil etme hakkı kazandı.

Kütahya Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen yarışmanın erkekler kategorisinde Tavşanlı Kavaklı Erkek Kur'an Kursu öğrencisi Abdulhalim Ölmez birinci, Kütahya Emir Sultan Kur'an Kursu öğrencisi Hüseyin Salih Özkaya ikinci, Emet 15 Temmuz Şehitler Kur'an Kursu öğrencisi Eymen Eroğlu üçüncü oldu.

Kızlar kategorisinde ise Kütahya Hesna Köksal Hayme Hatun Kur'an Kursu öğrencisi Sevde Öztürk birinciliği elde ederken, Tavşanlı Kavaklı Kız Kur'an Kursu öğrencisi Sudenur Sarı ikinci, Simav Hz. Aişe Kız Kur'an Kursu öğrencisi Meryem Sare Yıldırım üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Kütahya İl Müftüsü Vekili Tahsin Ekim tarafından verildi. Ekim, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve yarışmaya katkı sunan aileler ile Kur'an kursu hocalarına teşekkür etti.

Yarışmada birinci olan Abdulhalim Ölmez ve Sevde Öztürk, Kütahya'yı bölge finallerinde temsil edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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