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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen sanat atölyelerinde 4-6 yaş grubu çocuklar, ebru, seramik, pastel boya ve maske tasarımıyla hem eğlendi hem de yeteneklerini keşfetti.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan 4-6 yaş grubu çocuklar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri ve öğrencilerinin düzenlediği sanat atölyelerinde keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik kapsamında minikler, ebru sanatıyla renklerin su üzerindeki dansını keşfederken çamurdan çömlek ve seramik yaparak el becerilerini geliştirdi. Pastel boya ve maske tasarımı çalışmalarına da katılan çocuklar, hayal dünyalarını yansıttı.

Çocukların hem eğlenerek öğrendiği hem de sanatsal etkinliklerle buluştuğu programa Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da katıldı. Miniklerle yakından ilgilenerek sohbet eden Kızıltoprak, çocuklarla birlikte pasta kesti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı