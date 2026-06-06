Kütahya ASE Sosyal Bilimler Lisesi'nden Güldüren köyü okuluna anlamlı ziyaret

Kütahya Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi tarafından geleneksel hale getirilen "Kardeş Köy Okulu" etkinliği kapsamında Hisarcık ilçesi Güldüren Köyü Okulu ziyaret edildi.

Etkinlik programı çerçevesinde ilk olarak Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam makamında ziyaret edildi. Kütahya ASE Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Zeki Kilitci tarafından günün anısına Kaymakam Atam'a hediye takdim edildi. Kaymakam Atam, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti, gerçekleştirilen sosyal sorumluluk çalışmalarının önemine vurgu yaparak memnuniyetini ifade etti.

Ardından Güldüren Köyü Okulunda düzenlenen etkinliklerde, Kütahya ASE Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü ile Okuma ve Kütüphanecilik Kulübünün öncülüğünde yıl boyunca toplanan kitaplar ve yardım malzemeleri öğrencilere ulaştırıldı. Boyama kitapları, çeşitli hediyeler ve pasta ikramıyla öğrenciler için unutulmaz bir gün yaşandı.

Paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren etkinlikte öğrenciler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de kardeş okul öğrencileri arasında yeni dostluklar kuruldu.

Etkinliğin gerçekleşmesine katkı sunan öğretmenlere, öğrencilere ve destek veren kurumlara teşekkür edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı