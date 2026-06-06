Haberler

Kütahya ASE Sosyal Bilimler Lisesi'nden Güldüren köyü okuluna anlamlı ziyaret

Kütahya ASE Sosyal Bilimler Lisesi'nden Güldüren köyü okuluna anlamlı ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi'nin geleneksel 'Kardeş Köy Okulu' etkinliği kapsamında Hisarcık ilçesi Güldüren Köyü Okulu ziyaret edildi. Kaymakam Erkan Atam makamında ziyaret edilirken, öğrencilere kitap, yardım malzemeleri ve hediyeler dağıtıldı. Etkinlikte paylaşma ve dayanışma duyguları pekiştirildi.

Kütahya Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi tarafından geleneksel hale getirilen "Kardeş Köy Okulu" etkinliği kapsamında Hisarcık ilçesi Güldüren Köyü Okulu ziyaret edildi.

Etkinlik programı çerçevesinde ilk olarak Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam makamında ziyaret edildi. Kütahya ASE Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Zeki Kilitci tarafından günün anısına Kaymakam Atam'a hediye takdim edildi. Kaymakam Atam, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti, gerçekleştirilen sosyal sorumluluk çalışmalarının önemine vurgu yaparak memnuniyetini ifade etti.

Ardından Güldüren Köyü Okulunda düzenlenen etkinliklerde, Kütahya ASE Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü ile Okuma ve Kütüphanecilik Kulübünün öncülüğünde yıl boyunca toplanan kitaplar ve yardım malzemeleri öğrencilere ulaştırıldı. Boyama kitapları, çeşitli hediyeler ve pasta ikramıyla öğrenciler için unutulmaz bir gün yaşandı.

Paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren etkinlikte öğrenciler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de kardeş okul öğrencileri arasında yeni dostluklar kuruldu.

Etkinliğin gerçekleşmesine katkı sunan öğretmenlere, öğrencilere ve destek veren kurumlara teşekkür edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

"Kürt kadın" fıkrası tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
Rahmi Koç 'Kürt kadın' fıkrasından dolayı özür diledi

Rahmi Koç'tan ilk açıklama: Özür diliyorum
Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' esprisine kahkaha atan Binali Yıldırım'a tepki yağıyor

Rahmi Koç kadar "esprisine" kahkahayla gülen isme de tepki büyük

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli görüşmesinde Bakan Çiftçi'nin elindeki dosyanın sırrı çözüldü

Bakan Çiftçi'nin elindeki dosyanın sırrı çözüldü
Sıcaktan bayıldılar! Yıldız futbolculara hayatının şoku

Yıldız futbolculara hayatının şoku
Kötü koku ihbarından dram çıktı! Ölen babasının başında 2 gün bekledi

Kötü koku ihbarından dram çıktı! Ölen babasının başında 2 gün bekledi
Ali Sunal'ın zor anları

Ali Sunal'ın zor anları
İhbar üzerine girilen evden 5 kamyon çöp çıktı

Hepsini bir daireye sığdırmışlar! Kamyon kamyon taşıdılar
Rahmi Koç'un 'Kürt Kadın' şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin

Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına AK Parti'den net tavır
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'nın oğlundan ayrıldı

Çakıcı'ya gelin olma hayali suya düştü