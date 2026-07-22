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Oğuzhan Uğur'un UYAP kaydında hırsızlık çıktı

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AHBAP soruşturması kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur'un 2017'de hırsızlık suçundan işlem gördüğü ancak dosyanın takipsizlikle sonuçlandığı ortaya çıktı.

AHBAP soruşturması kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur'un hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen AHBAP soruşturması kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur'un UYAP kaydında hırsızlık suçlaması olduğu ve dosyanın takipsizlik ile sonuçlandığı ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 2017 yılına ait çıkan kayıtta "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık" suçundan işlem bulunduğu, dosyanın ise takipsizlikle sonuçlandığı bilgisine ulaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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