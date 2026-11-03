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Kütahya'da İyilik Var dijital gönüllülük platformu STK üyelerine anlatıldı

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Kütahya'da İyilik Var dijital gönüllülük platformu STK üyelerine anlatıldı
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Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, sivil toplum kuruluşları platformu üyelerine İyilik Var dijital gönüllülük platformu anlatıldı. Platform, ihtiyaç sahiplerini gönüllüler ve kurumlarla buluşturmayı, dayanışmaya katkı sunmayı hedefliyor.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformuna yönelik düzenlenen bilgilendirmede, dijital gönüllülük platformu "İyilik Var"ın amaçları ve çalışma sistemi anlatıldı.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde, Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu üyelerine yönelik "İyilik Var" dijital gönüllülük platformu hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bilgilendirmede, gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi hedefiyle hayata geçirilen platformun işleyişi hakkında bilgi verildi.

Platform aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların gönüllü kişiler, kurumlar ve işletmelerle buluşturulmasının amaçlandığı belirtilirken, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya katkı sunacak gönüllülük çalışmalarının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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