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Kütahya'da evlilik kredisi alacak 11 genç çift evlilik öncesi eğitime katıldı

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Kütahya'da evlilik kredisi alacak 11 genç çift evlilik öncesi eğitime katıldı
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Kütahya Sosyal Hizmet Merkezi, evlilik kredisinden yararlanacak 11 genç çift için Evlilik Öncesi Eğitim Programı'nın 28'incisini düzenledi. Eğitimde çiftlere iletişim, yaşam becerileri, hukuk ve sağlık konuları anlatıldı; bilinçli evliliğe hazırlanmaları amaçlanıyor.

Kütahya'da evlilik kredisi desteğinden yararlanacak 11 genç çift, Evlilik Öncesi Eğitim Programı kapsamında bilgilendirildi.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Kütahya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında evlilik kredisinden yararlanacak genç çiftlere yönelik Evlilik Öncesi Eğitim Programı'nın 28'incisi gerçekleştirildi.

Toplam 11 çiftin katıldığı eğitim programında, evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, hukuk ve sağlık konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde ayrıca, genç çiftlere proje kapsamında izlenecek aşamalar detaylı şekilde anlatıldı.

Programla genç çiftlerin evlilik hayatına daha bilinçli hazırlanması ve sağlıklı bir aile yapısının oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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