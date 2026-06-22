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Kütahya'da Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı tamamlandı

Kütahya'da Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı tamamlandı
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Kütahya'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı başarıyla tamamlandı. Programda akademisyenler ve eğitimciler bilgi ve deneyimlerini paylaştı, kapanışta teşekkür belgeleri verildi.

Kütahya'da, Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı" başarıyla tamamlandı.

Program boyunca akademisyenler ve eğitim görevlileri, bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşarak eğitim yöneticilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağladı. Programın kapanış töreninde, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz tarafından sürece destek veren akademisyenler, eğitim görevlileri, müdürlük idarecileri ve okul müdürlerine teşekkür belgeleri verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, eğitime sundukları katkılar dolayısıyla tüm katılımcılara teşekkür ederek, eğitim yöneticilerinin gelişimine yönelik çalışmaların önemine vurgu yaptı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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