Kütahya'da ziraat mühendislerine 'Biçerdöver Kontrolörü Yetiştirme' kursu

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü tarafından, il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan ziraat mühendislerine yönelik "Biçerdöver Kontrolörü Yetiştirme" kursu düzenlendi.

Gerçekleştirilen eğitim programında, hasat sırasında meydana gelen dane ve sap kayıplarının en aza indirilmesi, üreticilerin bilinçlendirilmesi ve 2026 yılı denetim ile rehberlik çalışmalarında sahadaki etkinliğin artırılması hedeflendi.

Yetkililer, biçerdöver kontrollerinin tarımsal üretimde verim ve kalite açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, eğitimlerin uygulamalı denetim süreçlerine katkı sağlayacağını belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı