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Kur’an kursu öğrencileri futbolla kardeşlik bağlarını güçlendiriyor

Kur’an kursu öğrencileri futbolla kardeşlik bağlarını güçlendiriyor
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Kur’an kursları arasında düzenlenen halı saha futbol turnuvası, öğrencileri sporla buluştururken dostluk ve kardeşlik bağlarını da güçlendiriyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kur'an kursları arasında düzenlenen halı saha futbol turnuvası, öğrencileri sporla buluştururken dostluk ve kardeşlik bağlarını da güçlendiriyor. Altı Kur'an kursunun katıldığı organizasyonda maçların ardından kazanan centilmenlik oluyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde merkez ve mahallelerde faaliyet gösteren Kur'an kursları arasında düzenlenen halı saha futbol maçları, öğrencileri hem sporla buluşturuyor hem de dostluk ve arkadaşlık duygularını pekiştiriyor.

Altı Kur'an kursunun katılımıyla ilçedeki halı sahada gerçekleştirilen futbol maçlarında öğrenciler centilmence mücadele ediyor. Maçların sonunda ise skor ne olursa olsun takımlar birbirlerini tebrik ederek "Dostluk kazansın" mesajı veriyor.

Turnuvaya katılan öğrencilerin spor kıyafetleri ise hayırsever sponsorların desteğiyle temin ediliyor. Organizasyon sayesinde öğrenciler hem düzenli spor yapma alışkanlığı kazanıyor hem de farklı kurslardan yaşıtlarıyla tanışarak yeni arkadaşlıklar kuruyor.

Bereketli Mahallesi Camisi Kur'an Kursu İmam Hatibi Ali Arslan, düzenlenen organizasyonun amacının öğrencileri spora teşvik etmek ve sosyal bağlarını güçlendirmek olduğunu belirterek, "İlçemizde faaliyet gösteren altı Kur'an kursunun öğrencileri arasında halı saha futbol maçları düzenliyoruz. Amacımız öğrencilerimize sporu sevdirmek, dostluk ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmek. Organizasyon oldukça verimli geçiyor. Öğrenciler yeni arkadaşlar ediniyor, centilmenlik ruhunu yaşayarak öğreniyor." dedi.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği halı saha maçlarının, yaz dönemi boyunca devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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